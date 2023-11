Basket | Nba Vincono Miami e Oklahoma | Nets e Warriors ko

(Di venerdì 17 novembre 2023) Settima vittoria conseucitva per Butler e compagni, ancora ko Golden State NEW YORK (STATI UNITI) - Solo due partite nella notte Nba. Agli Heat si impongono davanti al proprio pubblico sui...

Settima vittoria conseucitva per Butler e compagni, ancora ko Golden State NEW YORK (STATI UNITI) - Solo due partite nella notte. A Miami gli Heat si impongono davanti al proprio pubblico sui Nets per 122 - 115 con Jimmy Butler che mette a referto 36 punti. Ne fanno 26 Robinson e 20 Adebayo, dalla panchina 10 Jaquez Jr. ...

