Basket femminile | in Serie A1 le migliori vogliono allungare in vetta

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Si disputa questo fine settimana l’ottava giornata dellaA1 die i prossimi giorni vedranno le candidate al titolo che proveranno adin, mentre la sfida più attesa si disputerà a Milano, dove ci sarà un vero e proprio spareggio salvezza. Si parte questa sera a Faenza, dove le padrone di casa ospitano Schio, in un match dove le ospiti appaiono nettamente favorite. Le venete, attualmente al terzo posto ma con due partite da recuperare, puntano a espugnare Faenza per restare in scia a Venezia e Bologna. Le veneziane, invece, scendono in casa domenica nel tardo pomeriggio in un big match d’alta classifica, con Campobasso che insegue e sogna il colpaccio per accorciare la classifica in. La terza “regina”, cioè la Virtus Bologna, giocherà ...