Bartesaghi a CM | 'Italia | rivinciamo l'Europeo Milan un sogno | mi tremavano le gambe Pioli un maestro'

(4 - 3 - 1 - 2) : Magro; Palestra, Amey, Chiarodia,; Mannini (46' Ciammaglichella), Lipani (C) (66' Ripani), Di Maggio; Zeroli (72' Romano); Pafundi (46' Anghelè), Vacca (58' Cisse).

Italia U19, Zeroli e Bartesaghi titolari contro il Liechtenstein Milan News 24

Italia, Under 19: convocati Bartesaghi, Magni e Zeroli del Milan Pianeta Milan

L’Italia U19 ha battuto il Liechtenstein per 7 a 0: in campo dal primo minuto due giovani del Milan, Bartesaghi e Zeroli Titolari dal primo minuto con l’Italia U19 contro il Liechtenstein e vittoria p ...Luca Lipani orgoglio neroverde! Il calciatore classe 2005, acquistato quest’estate dal Sassuolo Primavera si è messo in mostra come uno tra gli assoluti protagonisti della partita contro il ...