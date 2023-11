Baronissi | Centro sociale di Antessano | la nota del leader dell’opposizione Luca Galdi

Leggi su zon

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Un bene pubblico come ildinon può diventare uno strumento privato di cui possono beneficiare i soliti noti”. È quanto afferma ildel Comune diche ha acceso i riflettori sul bando pubblicato nelle scorse settimane per l’affidamento del“G. Paolillo”. “Con questo atto si sottrarrà alla comunità, per almeno altri 15 anni, l’unica struttura pubblica presente nella frazione di. Ancora una volta questa Amministrazione non tiene conto delle esigenze dei giovani e della collettività che, di fatto, non ha nessun altro spazio dove poter condividere momenti di aggregazione in quanto l’unica struttura esistente ...