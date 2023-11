Bankitalia si tuffa nel mercato degli affitti brevi | 12 appartamenti nel cuore di Venezia affidati a una società spagnola e destinati ai turisti

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel centro storico di, a due passi dal Ponte di Rialto, c’è un grazioso edificio risalente al diciottesimo secolo. Si trova in Calle de’ Stagneri, al civico 5238, proprio neldi quell’intreccio di canali che è stato dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco. Al suo interno ci sono dodiciesclusivi, completamente ristrutturati e forniti di mobili raffinati e nuovi di zecca. A prima vista, niente di diverso rispetto alle tante abitazioni disponibili in città per i cosiddettici, quel fenomeno che contribuisce in modo determinante alla carenza die all’aumento dei canoni. C’è una particolarità, però, che contraddistingue l’edificio di Calle de’ Stagneri: l’intero immobile è di proprietà della Sidief, la ...