Ballerino di Amici beccato al McDonald’s | è stato eliminato?

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata die ilElia Fiore – arrivato ultimo in classifica – ècostretto a consegnare la maglia finendo di default in sfida. Elia la sfida l’avrebbe dovuta fare nel corso della prossima registrazione ma a quanto pare è successo qualcosa. Questa mattina, infatti, ilavvitutto solo aldi Roma Tiburtina. Una notizia lanciata daNews e ripresa da molte fanpage del programma, anche se ovviamente è tutto da prendere con le pinze. Quel ragazzo in foto potrebbe semplicemente essere qualcuno che somiglia a Elia Fiore, come potrebbe essere davvero lui e potrebbe essere uscito momentaneamente dalla scuola per un problema.NEWS a ...