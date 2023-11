Ballando con le Stelle | Teo svela la verità sulla “rissa” con Caprarica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Da una settimana ormai si parla delle presuntasfiorata tra Teo Mammucari e Antoniodietro le quinte dicon le. Milly Carlucci è intervenuta dicendo che più chesi tratterebbe di una discussione accesa con i toni da spogliatoio. Davide Maggio (che è stato il primo a lanciare la notizia della lite furiosa) però non ha ritrattato e si è chiesto se Milly domani sera in diretta mostrerà il filmato (senza tagli) dello scontro tra i due concorrenti. E la stessa domanda se l’è fatta Alberto Matano a La Vita in Diretta. La Carlucci però non è stata chiara: “Se faremo vedere le immagini? Non lo sappiamo ancora, staremo a vedere domani cosa fare e se mostrare quello che è successo“.con le, la versione di Teo ...

La RAI , che ha i diritti di una partita al giorno, aveva in realtà richiesto di fissare per la sera il match di Sinner, nonostante ci fosse in contemporanea 'le stelle '. Una scelta ...

BOOM! Ecco i ballerini per una notte della quinta puntata di Ballando DavideMaggio.it

Ballando con le stelle, Wanda Nara scatenata: proposta hot al maestro Pasquale Il Tempo

La vedremo presto nei panni della stilista Tigris e nel 2025 ancora una volta protagonista di Euphoria come Jules. Per ingannare l'attesa, i suoi look più belli, di cui uno è tributo a una certa Effie ...Ballata dell'Usignolo e del Serpente è "magnifico e complesso" stando al parere dei critici, ma come se la sta cavando al box-office Scopriamo il guadagno del prequel di Hunger Games, nei cinema ...