Baldur’s Gate 3 | La Deluxe Edition – Una Gioia per i Collezionisti di CRPG

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il connubio tra le menti creative di Wizards of the Coast e le abili mani di Larian Studios ha dato vita a un autentico capolavoro: ladi3. Questa edizione, pensata per i veri estimatori dei, promette di lasciare un’impronta indelebile nel mondo dei videogiochi, candidandosi fieramente come candidata al prestigioso titolo di Game of the Year ai The Game Awards del 2023. Contenuti Esclusivi per i VeriLadi3 è una vera e propria festa per gli amanti delle collezioni di videogiochi. Dentro questa scatola dal fascino irresistibile, ogni elemento è stato curato con meticolosa attenzione per regalare un’esperienza coinvolgente e ...