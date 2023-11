Atreju | Schlein nel pallone dopo le parole di Meloni “Non è tempo di feste | vediamoci in Aula”

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’accusa di mancanza di coraggio le brucia. Ma il no preventivo alla festa di, la tradizionale kermesse di Fratelli d’Italia aperta anche agli avversari, è stato un autentico boomerang per Elly. Prima l’imbarazzo dei piani alti del Nazareno, poi l’alibi del mancato invito, poi il no. Definitivo.in crisiil no adOvvio che il titolo della notizia diventa ben presto “Ellyfugge dal confronto”. Quel confronto che, le ricorda la premier Giorgiada Zagabria, ben altri rappresentanti del centrosinistra prima di lei hanno accettato salendo sul palco disenza tirarsi indietro davanti alle domande incalzanti e agli scherzi dei giovani di FdI. LEGGI ANCHEscappa da ...

