Atp Finals Torino | Medvedev è l’avversario di Sinner in semifinale

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma, 17 nov. (askanews) – Sarà Daniildi Jannikdomani nelladelledi. Il russo, che era già tra i magnifici quattro di, ha perso nettamente contro il numero due del mondo, Carlos Alcaraz (6-4 6-4 in un’ora a 20 minuti), con lo spagnolo che dunque vince, un pò a sorpresa, il girone rosso e se la vedrà con il “sopravvissuto” Novak Djokovic nell’altra. Nove i precedenti tra Jannike Daniil. Il russo si è imposto nei primi sette incontri, mentre l’azzurro ha vinto le ultime due finali, a Pechino e a Vienna. Grazie agli ultimi risultati, Jannikconferma la sua quarta posizione in classifica, eguagliando il ...

Sinner - Medvedev,in semifinale Carlos Alcaraz ha battuto in due set Daniil Medvedev (6/4, 6/6) determinando cosi con un match d'anticipo sulla chiusura dei gironi (Zverev - Rublav vale ormai solo per i 200 ...

Sinner-Medvedev, dove vederla e quando giocano la semifinale delle Atp Finals: precedenti e ranking ilmessaggero.it

Alcaraz vince ed è primo: Sinner sfiderà Medvedev Sky Sport

Delineate le semifinali alle ATP Finals di Torino quando manca un solo match (senza posta in palio) alla fine dei round robin. Carlos Alcaraz ha battuto in due set Daniil Medvedev ed ha chiuso al prim ...La partita tra Sinner e Medvedev sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire la ...