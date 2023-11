Atp Finals Torino | Alcaraz batte Medvedev | in semifinale con Djokovic

Dopo aver infiammato il Pala Alpitour, con la prima vittoria in carriera contro Rune che gli è valso il primo posto nel girone delle Nitto, Sinner è sceso in campo nel pomeriggio per un allenamento davanti a tanti tifosi impazziti per lui. Rivivi il nostro ...

Holger Rune è andato a un passo dalla semifinale delle Atp Finals di Torino. Dopo aver perso nettamente il primo set contro Jannik Sinner 6-2, il giovane danese ha reagito vincendo il ...Roma, 17 nov. (askanews) - Nella sfida che ha aperto la terza ed ultima giornata dei round robin del 'Gruppo Rosso' alle Atp Finals di Torino, ...