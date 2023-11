Atp Finals Torino 2023 | tabellone e accoppiamenti semifinali

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Ile glidelledelle Atpdi, in programma dal 12 al 19 novembre. Ci avviciniamo alle fasi finali del torneo che conclude la stagione tennistica, almeno per quanto concerne il circuito Atp. I quattro che hanno superato la fase del Round Robin daranno vita alle. Queste si giocheranno sabato 19 novembre nella cornice del Pala Alpitour. Di seguito gli. RISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO COMPLETO ATPPROGRAMMAZIONE SU RAI 2 REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY ATP: PUNTI PER IL RANKINGATPJannik Sinner vs uno tra Medvedev, Alcaraz e Zverev Uno tra Medvedev e ...