ATP Finals Torino 2023 | Sinner | “I paragoni con Tomba e Rossi? Troppo presto”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Paragonato a? Loro sono di un altro livello sinceramente. Entrambi hanno fatto cose clamorose nei rispettivi sport, forse il paragone è un po’perché loro hanno vinto molto e avuto una lunga carriera. Io ho appena iniziato”. Le parole di Jannikdopo il trionfo su Holger Rune per 6-2 5-7 6-4 nel match conclusivo del gruppo verde delle Nitto ATP. L’Italia è impazzita per lui, l’altoatesino ricambia ma predica pazienza: “Per il tennis italiano è un grande momento. Da quando sono entrato nel circuito Fognini e Berrettini hanno fatto grandi cose, adesso tocca a me ma non va dimenticato ciò che è stato prima. Contro Holger non avevo mai vinto, sono contento di esserci riuscito. Il problema alla schiena? Nel secondo set ho sentito un click, ma va ...

Terza vittoria in tre partite per Jannik Sinner alledi Torino. Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set, 6 - 2, 5 - 7, 6 - 4, il danese Holger Rune e va in semifinale da primo del gruppo verde e da imbattuto. Con questo risultato anche ...

TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a scrivere la storia a Torino: per la prima volta un tennista italiano approda in semifinale alle Atp Finals. Un traguardo che il 22enne […] ...Intanto Novak Djokovic può tirare un sospiro di sollievo. Il campione serbo, che può ancora conquistare la sua settima vittoria alle Atp Finals di cui è campione in carica, deve dire grazie a Sinner ...