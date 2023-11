Atp Finals | Sinner supera anche Rune e il mal di schiena e passa il girone da primo

Atp Finals 2023 - Sinner batte anche Rune : “Una vittoria che per me vuol dire tanto”

Già qualificato per la semifinali delle, Jannikpassa il turno in testa al suo girone dopo aver battuto anche Holger Rune. In 2 ore e 32 minuti di battaglia intensa, con l'altoatesino in ombra rispetto alla storica ...