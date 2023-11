Atp Finals | Sinner soffre ma alla fine vince con Rune | “Una conquista che vale molto”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023) Torino – Una partita sofferta. Il primo set vinto con scioltezza, il secondo perso con tanta sofferenza. E il terzo giocatopari con Holger, che non voleva mollare. Poi Jannikrialza la testa eil terzo incontro dopo oltre tre ore di battaglia e di gioco (6-2, 5-7, 6-4). Un match come la vita. La gioia, la sofferenza, il dolore, la reazione e la vittoria. Questo è lo sport e questo è stato Jannik questa sera, a un passo dsemifinale. L’hata in modo ufficiale ora, dopo laavuta grazie al set vinto da Hurkacz nel pomeriggio con Djokovic (leggi qui). Passae va oltre e lo fa anche Novak. In semifinale entrambi.il Gruppo Verde e Nole arriva ...