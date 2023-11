Atp Finals | Sinner in semifinale incontra Medvedev | il russo ex bestia nera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) È Daniill’avversario di Janniknella primadella storia delle Atpin cui è presente un tennista italiano. Ilha perso per 2 set a 0 contro Carlos Alcaraz, qualificandosi come secondo nel “gruppo rosso”. Eliminato ancora prima di giocare Alexander Zverev, mentre Alcaraz se la vedrà contro Novak Djokovic. I primi 4 giocatori al mondo si giocano il titolo di Maestro. Al Pala Alpitour di Torino il programma del sabato promette grande spettacolo: la sfida tra i primi due al mondo e l’idolo di casa contro, che sembra quasi non aver lottato troppo pur di evitare Djokovic. Ilè stato a lungo ladie sembrava in forma sul campo veloce di Torino. Il ...