ATP Finals | Sinner batte Rune | social scatenati

ATP Finals - la classifica finale del girone di Sinner : l’azzurro chiude in vetta! In semifinale con Djokovic

Ha avuto la possibilità di volare alle semifinali delle ATP Finals Holger Rune, ma si è dovuto arrendere ad un fantastico Jannik Sinner. Il danese doveva vincere il terzo incontro del Gruppo Verde per ...TORINO (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a scrivere la storia a Torino: per la prima volta un tennista italiano approda in semifinale alle Atp Finals. Un traguardo che il 22enne […] ...