ATP Finals | la classifica finale del girone di Sinner | l’azzurro chiude in vetta! In semifinale con Djokovic

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) Calato il sipario sulla giornata di chiusura del Gruppo Verde delle ATP2023. Sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino, sono andati in scena gli ultimi due incontri del raggruppamento: nel pomeriggio Novakaffrontava il polacco Hubert Hurkacz; in prima serata la sfida tra Jannike il danese Holger Rune. Ebbene, la vittoria di Nole (n.1 del mondo) contro Hubi (n.11 del ranking) per 7-6 (1) 4-6 6-1 ha dato la certezza adi essere qualificato alle semifinali, prima di disputare il match contro Rune. Per questo, la sfida tra l’altoatesino e il danese è stata decisa per il posizionamento del nostro portacolori e anche per stabilire la presenza in semidio dello stesso Rune. L’affermazione di Jannik per 6-2 5-7 6-4 ha permesso, quindi, ...