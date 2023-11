Atp Finals | il nuovo Sinner non fa sconti e calcoli | spazzato via anche Rune | salvato Djokovic E con la testa è già alla semifinale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Era già una giornata storica prima ancora che iniziasse la partita. Lo è diventata quando Hubert Hurkacz (sostituto dell’infortunato Stefanos Tsitsipas) ha portato a casa il secondo set nella sfida del pomeriggio contro Novak. È quello l’istante che ha reso Jannikil primo italiano nella storia ad accederedelle Atp. Da quel momento in poi la tensione che si stava accumulando attornosfida contro Holgerè andata via via scemando, lasciando il posto a una festa di popolo terminata con il punteggio di 6-2 5-7 6-4 a favore dell’azzurro. L’ennesimo tabù spezzato di questa stagione (prima vittoria contro il danese). La ciliegina sulla torta che serviva per garantirsi il primo posto nel girone a punteggio pieno, 600 punti in ...