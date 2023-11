Atp Finals | ecco le semifinali Chi incontra Sinner

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 novembre 2023) L’avversario di Jannikin semifinale alle Atpdi Torino sarà Daniil Medvedev. I due, si sconteranno domani. Medvedev, già qualificato, ha infatti perso in due set contro Carlos Alcaraz. Questo ha permesso alla spagnolo di qualificarsi come primo nel girone rosso e di scontrarsi con il temuto Novak Djokovic. Le duesaranno quindi: Jannikcontro Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. L'articolo proviene da The Social Post.