Atp Finals | Alcaraz | “Sono entusiasta di giocare contro Djokovic”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo la vittoriaMedvedev in due set che gli ha consentito di passare in semifinale da primo alle ATPdi Torino, Carlosha parlato in conferenza stampa del suo prossimo avversario: “Sfidareche ha vinto questo trofeo sei volte è una delle sfide più difficili che dovrò affrontare in queste Atp. Novak è Novak. È il miglior giocatore del mondo in questo momento. Ha perso solo sei partite quest’anno, è incredibile. Giocherò il mio miglior tennis e mi divertirò come ho fatto nelle ultime partite.davveroall’idea di doverlo affrontare“. Il numero 2 al mondo ha poi proseguito: “Mi sento che sto giocando allo stesso livello della prima parte dell’anno. È l’ora di dare il 100% in queste partite. Sogno di vincere il torneo ...