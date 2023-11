Atp Finals 2023 | Zverev saluta Torino con una vittoria | battuto uno spento Rublev

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel match valevole per il terzo incontro della fase a gironi delle ATP(cemento indoor), Alexandersconfigge in due set Andreye si congeda dacon una bella. 6-4 6-4 il punteggio in favore del tedesco, che nonostante fosse già aritmeticamente eliminato, ha chiuso la stagione con un sorriso. Sascha ha infatti impiegato 1h40? minuti per imporsi, assicurandosi 200 punti, circa 400mila dollari e soprattutto la primastagionale contro, che l’aveva sconfitto in tre occasioni. Si chiude invece nel peggiore dei modi un torneo da dimenticare per il russo, il quale nonostante un’ottima stagione (la migliore della sua carriera) e un discreto momento di forma, non è riuscito ad impensierire nessuno dei ...