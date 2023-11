Atp Finals 2023 | Sinner batte anche Rune | “Una vittoria che per me vuol dire tanto”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Oggi era una partita molto difficile, non avevo mai vinto contro di lui. Sono partito molto bene, poi lui nel secondo set ha servito un po’ meglio. Abbiamo giocato alla pari, io ho fatto un brutto game sul 6-5 ma succede. Sono ripartito nel terzo come ho fatto contro Nole. Grazie mille del supporto, mi avete aiutato. Ora vediamo come va sabato”. Lo ha detto un provato e strepitoso Jannikdopo la splendida, con sofferenza fisica, contro Holger, battuto per la prima volta, alle Atpa Torino: “Questa partita per me, tornare in campo dopo un ottimo match con tante emozioni positive, credo che forse oggi ero un po’ più nervoso e agitato. Ma alla fine i punti importanti li ho portati a ...

Già qualificato per la semifinali delle, Jannik Sinner passa il turno in testa al suo girone dopo aver battuto anche Holger Rune. In 2 ore e 32 minuti di battaglia intensa, con l'altoatesino in ombra rispetto alla storica ...

Sinner-Rune, in diretta il match dell’Atp finals di Torino: Jannik per il primo posto nel girone Corriere della Sera

Tennis, Atp Finals: Sinner fa tre su tre e vince il Gruppo Verde Sport Mediaset

Primo italiano a centrare questo traguardo nella storia.TORINO (ITALPRESS) - Jannik Sinner continua a scrivere la storia a Torino: per la prima volta un tennista italiano approda in semifinale alle ...L'Arabia ospiterà fra pochi giorni (e ogni anno almeno sino al 2027) il torneo Atp dedicato ai giovani: Alcaraz, Rune, Shelton e Musetti avrebbero l'età per prendervi parte, ma non ci saranno. Sicuro ...