ATP Finals 2023 | Paolo Bertolucci senza giri di parole | “Lezione di sport di Jannik Sinner”

(Di venerdì 17 novembre 2023)giocherà domani, non prima delle 14.30, la sua semifinale delle ATPcontro il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking). L’altoatesino si è reso protagonista di un percorso netto strepitoso al Pala Alpitour di Torino, battendo nel proprio girone Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune. Per un format che prevede un regolamento assai discutibile,si era presentato al via dell’ultima sfida contro Rune già con la consapevolezza di essere qualificato e perdendo contro il danese avrebbe causato l’estromissione di Djokovic, grande favorito della vigilia., però, ha giocato al meglio delle sue possibilità contro il n.10 del ranking, spinto soprattutto dalla voglia di battere chi non aveva mai sconfitto in precedenza, oltre che per i punti e i soldi in palio che male non ...

Atp Finals Torino 2023 : Sinner parte avanti a Medvedev - ma il favorito per il titolo è Djokovic. Le quote

ATP Finals - come vedono i book-makers Sinner-Medvedev : le quote per le scommesse. E Djokovic-Alcaraz…

Nitto ATP Finals - i Top 4 in semifinale per l'11ma volta : il programma di sabato 18

Il round robin dellesi chiude con la sfida tra il tedesco e il russo, già eliminati dalla competizione. Zverev vuole salutare in bellezza, Rublev non intende chiudere con 3 ko. L'incontro è in diretta alle 20.

Atp Finals: Sinner batte anche Rune, è in semifinale - Atp Finals - Ansa.it Agenzia ANSA

Sinner-Rune, il match dell’Atp Finals di Torino. Jannik vince e chiude al primo posto nel girone. Cronaca... Corriere della Sera

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Grande attesa a Torino, e non solo, per la semifinale del tennista azzurro, impegnato domani contro Daniil Medvedev per accedere all'ultimo atto delle Atp Finals. Per ...Torino, 17 nov. - (Adnkronos) - E' stata annunciata la programmazione delle semifinali delle Atp Finals di Torino. Jannik Sinner e Daniil Medvedev scenderanno in campo non prima delle 14.30, dopo la ...