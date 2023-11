ATP Finals 2023 | Alcaraz supera nettamente Medvedev e si qualifica in semifinale da primo

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Carlosbatte in maniera netta Daniilcon un doppio 6-4 e siper le semifinali alle Nitto ATP. Non solo, la vittoria in due set consente anche al campione iberico di guadagnarsi la prima posizione nel girone rosso, mentre il russo è secondo. Questo significa che gli accoppiamenti per le semifinali sono già delineati:-Djokovic e Sinner-. Nelset entrambi i giocatori faticano a entrare in ritmo e lo spettacolo ne risente. I primi game infatti sono completamente appannaggio di chi serve, senza troppe difficoltà. L’equilibrio si rompe nel settimo game, conche si prende il break e sale sul 4-3. Il moscovita prova a riprendersi subito il servizio ma capitola rapidamente per 6-4 in poco più di ...