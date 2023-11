ATP Finals 2023 | Adriano Panatta sorprende | “Medvedev è il miglior avversario per Jannik Sinner”

(Di venerdì 17 novembre 2023) Scambi di battute tra serietà e divertimento.e Paolo Bertolucci, amici fraterni sui campi di tennis e nella vita, sono protagonisti in questi giorni di un Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, dove chiaramente l’oggetto sono le ATPa Torino, visto i loro impegni in Rai e su Sky Sport, in qualità di voci tecniche. Nella quinta puntata della serie, dal titolo “Magnum“, si è parlato in primis della partita affrontata ieri dacontro Holger Rune, vinta dall’altoatesino che ha così ottenuto il primato nel Gruppo Verde e la qualificazione alle semifinali.ha analizzato l’incontro, parlando con grande schiettezza: “Ieri sera ho visto un, per la prima volta, un po’ apatico e aveva anche un ...

Il russo è stato battuto in due set da Carlos Alcaraz, che invece affronterà Noke Djokovic. Composte le coppie per le semifinali delle Nitto, in corso al Pala Alpitour di Torino. Durante il primo match di oggi, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 nel ranking mondiale, ha sconfitto il russo Daniil Medvedev (n. 3 del ranking) in ...

Entrano nel vivo da domani le ATP Finals 2023. Si va infatti alla fase ad eliminazione diretta: ecco le semifinali, con due sfide mostruose al Pala Alpitour che vedono coinvolti i primi quattro giocat ...