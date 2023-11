Atalanta | Giorgio Scalvini è il Best Italian Golden Boy 2023

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il migliorBoyo delè stato il difensore dell’. Una grandissima soddisfazione nerazzurra Altre soddisfazioni in casa: dopo la convocazione di Carnesecchi, il difensore nerazzurroè ilBoy. Ecco il comunicato. IL COMUNICATO –è ilBoy, il prestigioso premio internazionale istituito da Tuttosport e assegnato da una Giuria di giornalisti internazionali al miglior Under 21o di quest’anno. Un ...

Ancora una volta l'eccellenza del calcio giovanile italiano arriva da Bergamo. Chefosse un predestinato si è visto fin dai primi passi mossi in Serie A nell'ormai lontano ...dell'di ...

Giorgio Scalvini è il Best Italian Golden Boy 2023 – Atalanta Atalanta

Atalanta, Scalvini nominato Best Italian Player Under 21: ecco tutti i ... Sportitalia

Come riportato dal profilo Twitter di Gianluca Di Marzio, Giorgio Scalvini ha trionfato oggi al Golden Boy 2023 come “ Best Italian Player Under 21.Unico italiano finalista nei 25 candidati al Golden Boy, il difensore dell’Atalanta è il miglior Under 21 d’Italia ...