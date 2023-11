Asia e Sindacati | accordo per rapido inserimento dei 500 nuovi assunti

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) alla guida dei mezzi e alla raccolta differenziata a Napoliha siglato con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil , Fit-Cisl, Uil-trasporti, Fiadel, Filas, Flia, un importanteche definisce un percorso di crescita professionale dei colleghinel bando dei 500 operatori ecologici nel 2022. L’azienda municipale che si occupa della pulizia della città di Napoli infatti ha completato l’delle nuove leve in meno di un anno, con un programma di formazione più intenso erispetto ai tempi che erano previsti nel concorso. Una scelta rapida per garantire il turn-over e per la necessità di integrare forze nuove all’interno dei processi produttivi sempre più orientati all’ ammodernamento dei mezzi con prevalenza dell’elettrico e all’implementazione di nuove ...