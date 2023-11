Ascolti tv ieri | fenomeno Sinner e Montalbano affondano Grande Fratello

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 novembre 2023) Glitv di, giovedì 16 novembre 2023, hanno registrato per la replica de Il Commissariosu Rai1 000 telespettatori, % di share. La ventesima puntata delsu Canale 5 (QUI tutto quello che è successo) è stata vista .000 spettatori per uno share del %. Su Rai2 Tennis Nitto ATP Finals ha conquistato .000 spettatori, % di share. La nuova edizione di Amore Criminale su Rai3 (QUI anticipazioni, novità e casi) ha ottenuto un netto di .000 spettatori, % di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Le Iene Presentano Inside Rete 4 Dritto e Rovescio La7 Piazzapulita Tv8 Cucine da Incubo NOVE Only Fun - Comico Showtvaccess prime time e preserale Rai1 ...