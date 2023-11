Ascolti tv giovedì 16 novembre | Il Commissario Montalbano | Grande Fratello | Piazzapulita

(Di venerdì 17 novembre 2023)tv162023: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,162023? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Il. Su Rai 2 ATP Finals. Su Rai 3 Amore criminale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside. Su La7. Ma chi ha totalizzato i maggioritv162023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.tv162023, prima serata I dati Auditel e ...

Ascolti TV | Giovedì 9 novembre 2023. Blanca 2 chiude in bellezza (24.3%) - Grande Fratello 18.5% - Inside riparte dal 5.8% - Formigli (5.2%) agguanta Del Debbio (5.3%)

Ascolti TV | Giovedì 9 novembre 2023. Blanca 2 chiude in bellezza (24.3%) - Grande Fratello 18.5% - Inside riparte dal 5.8% - Formigli (5.2%) agguanta Del Debbio (5.3%). Fiorello 20.9%

... nella puntata di oggi16 novembre, al pubblico del web (al quale non sfugge niente) non è ... Nel tentativo di mettere il programma nel giorno, sperano, in cui faccia buonii rimandi ...

Ascolti tv giovedì 9 novembre: chi ha vinto tra Blanca 2 e Il grande ... Fanpage.it