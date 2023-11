Ascolti TV | Giovedì 16 Novembre 2023. Grande Fratello 19.2% (2 - 7 mln) vs Montabano 15.5% (3 mln). Sinner continua a portare in alto Rai2 (13.4% – 2 - 6 mln). Record Ore 14 (8.5%). Storie Italiane 22.3-20.8%

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 17 novembre 2023)(Us, Endemol Shine) Nella serata di ieri,16, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 3.006.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 – dalle 21.38 all’1.17 –ha incollato davanti al video 2.723.000 spettatori con uno share del 19.2% (Night a 929.000 e il 23.5%, Live a 569.000 e il 16.3%). In sovrapposizione – dalle 21.41 alle 23.30 – il reality ottiene 3.229.977 spettatori (16.68%), la fiction 3.007.380 (15.53%). SuATP Finals:-Rune, dalle 20:59 alle 23:52, è la scelta di 2.581.000 spettatori (13.4%). In sovrapposizione – dalle 21.39 alle 23.52 – il reality segna 3.196.218 spettatori (17.29%), il tennis 2.723.484 spettatori (14.74%). Su ...