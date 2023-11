Artigiano in fiera | 2 550 espositori di 86 paesi per un vero giro nel mondo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Milano, 17 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È fissato da sabato 2 a domenica 10 dicembre l'appuntamento con la ventisettesima edizione diin, in programma amilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 con pass gratuito da scaricare sul sitoin.it. “'Creatori di bellezza e di bontà' - spiega Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi. Gestione Fiere Spa - è il tema che abbiamo scelto per focalizzare quest'edizione, ovper ribadire il protagonismo dei nostri artigiani che, per nove giorni, si ritroveranno in un'unica grande casa.inè l'affermazione di una grande capacità creativa, fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell'umanità e della natura. Daremo particolare risalto a quei ...