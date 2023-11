Arriva la stretta dell' Europa sui balneari

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) L'ha sollevato una serie di preoccupazioni nei confronti'Italia tramite una lettera di infrazione, concentrandosi principalmente sulle questioni legate alle concessioni. La Commissione europea ha rimproverato Roma per la sua mancata adesione alla direttiva Bolkenstein, sottolineando in particolare la mancanza di adeguamento al regime normativo che disciplina le concessioni di spiagge e arenili. Questa critica è emersa chiaramente nel titoloa lettera, che suona come un richiamo ufficiale: "Concessioniin Italia/Violazionea Direttiva e dei Trattati in funzione'Ue." Il parere motivato'esecutivo europeo è ora pubblicamente consultabile sulla pagina weba Commissione, dedicata agli atti ...