Arriva la decisione della Wada sul destino olimpico di Alex Schwazer | l’ex Azzurro lo comunica al Grande Fratello

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 novembre 2023) Roma –non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il marciatore, campionea Pechino 2008, nella casa delriceve il verdetto, l’agenzia mondiale antidoping, che non riduce la squalifica del 38enne. La sanzione scade il 7 luglio del prossimo anno, l’atleta non avrà modo di qualificarsi per i Giochi che si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto 2024.il verdetto agli altri concorrenti: “Lanon è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia unaprofondamente sbagliata, non è stata unaneutra. Credo di pagare per il fatto di non aver mai accettato un ...