Arriva “Hairstyle The Talent Show” | il primo programma dedicato ai parrucchieri

Leggi su amica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Una sfida inedita: per la prima volta, infatti, saranno deia confrontarsi in tv, in prima serata, a colpi di tagli, pieghe e servizi di colorazione. In premio, il titolo di nuova stella del mondo dell’hairstyling. In prima serata su Real Time e in streaming su Discovery+ e Rakuten Tv da giovedì 16 novembre, infatti, HairStyle – TheShow diventerà il punto di riferimento per un intero settore. Presentata dal Maestro Rossano Ferretti e dal Global Hairstylist Rudy Mostarda, la prima edizione delshow prodotto da Shine Iberia conta sulla collaborazione di Alfaparf Milano Professional, Gama Professional, Maletti e Great Lenghts. I veri protagonisti, però, saranno i concorrenti: dieci professionisti del mondo del ...