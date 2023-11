Argentina-Uruguay | rissa e insulti Gestaccio di Ugarte a De Paul | c’entra Messi

Leggi su notizie

(Di venerdì 17 novembre 2023)eddurante il match:dinei confronti di De. In tutto questo, però,Le sfide traednon possono assolutamente essere considerate come tutte le altre. Questa notte, infatti, le due squadre non si sono assolutamente risparmiate. Sia dal punto di vista del gioco che per altro. Anche perché, a dire il vero, quanto accaduto sul terreno di gioco non è passato affatto inosservato. Scene e gesti che mai si dovrebbero vedere su un campo di calcio. Il risultato passa inevitabilmente in secondo piano. Anche se i campioni del Mondo hanno perso, in casa, per 0-2 facendo trionfare Marcelo ...