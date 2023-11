Argentina-Uruguay | il gesto di Ugarte a de Paul VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel corso del match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra, vinta dagli ospiti per 2-0, non sono mancati i contatti fisici e le provocazioni. Che non fosse un match come gli altri si era capito già dal primo tempo, quando in un alterco tra Messi eè intervenuto anche il centrocampista dell’Atletico Madrid Rodrigo de. L’ex Udinese ha spinto via il mediano del Psg, che da parte sua ha risposto mimando undiscutibile per provocare l’avversario. PSG's Manuelis alleged to have called Rodrigo Dea 'Messi **** sucker' during's win over.pic.twitter.com/obAZRJyrKK — Robin Bairner (@RBairner) November 17, 2023 SportFace.