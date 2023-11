Arezzo | Fortezza medicea | Diffusivum sui – l’altro e il concettuale

Leggi su lortica

(Di venerdì 17 novembre 2023) Sabato 18 novembre 2023, ore 17.00,tiene a battesimo la mostrasui –e il, a cura di Fabio Migliorati, presso i rifugi della, per una città del Natale anche di cultura visiva. Il Critico aretino mette insieme con ForKunst il lavoro di cinque artisti diversamente equipaggiati di strumenti concettuali, per trattare la natura di questo linguaggio in modo trasversale e frastagliato, mai troppo ancillare. Il riferimento è il glorioso concetto dei concetti: l’arte, nella sua accezione circolare, alta e profonda insieme; tra scienza e filosofia, tra matematica e retorica (o linguistica). Su tale esempio cresce il risultato spurio del lavoro di Giuseppe Amadio, Giuseppe Biasio, Salvatore Emblema, Renato Mambor, Franca Pisani, Fabrizio ...