Ardea – Incendio in una discarica Vigili del fuoco impegnati per ore

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nella giornata di giovedì 16 novembre un vastoin unadiha tenutoper ore ideldi Pomezia, intervenuti dalle 14.40 circa fino a notte inoltrata con l’ausilio di 2 autobotti e il Nucleo. La, di notevoli dimensioni, conteneva diversi tipi di materiali e rifiuti di tutti i generi. Sul posto i Carabinieri. La sala operativa del Comando di Roma ha dovuto far fronte a diversi interventi tra la sera del 16 e il 17 novembre, in particolare per la ricerca di una persona che si era persa all’interno del bosco a Nettuno, con l’intervento iniziato alle ore 18.30 di ieri con la squadra di Anzio e il supporto dei nuclei speciali TAS – SAF e l’utilizzo dei droni. L’uomo è stato poi ritrovato in buone condizioni verso le 2. ...

