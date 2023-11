Approvate le misure del nuovo decreto sicurezza | armi agli agenti fuori servizio e reati contro attivisti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 novembre 2023) La premier Giorgia Meloni si è detta “orgogliosa” delle nuoveapprovata. Ecco quali sono i punti principali del: ecco quali sono Le nuovehanno suscitato non poche polemiche. Per l’approvazione definitiva, però, i disegni di legge dovranno passare in parlamento, dove i partiti al Governo hanno la maggioranza.Ecco le principali. Tutele per le forze dell’ordine È stato introdotto un inasprimento delle pene, nei casi in cui idi minaccia, lesioni, violenza o resistenza vengano commessi ai danni della polizia giudiziaria o deglidi pubblica. Aumenti di pena anche per l’imbrattamento di edifici o mezzo ...