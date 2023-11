Apple scarica Musk dopo la condivisione di un post antisemita | stop alla pubblicità su X

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non avverrà immediatamente, ma secondo quanto riferisce Axiossi sta preparando a una sospensione di tutti i suoi contenuti pubblicitari su X, l’ex Twitter. Il motivo è da rintracciare nelle polemiche di antisemitismo che sono piovute su Elon: il proprietario della piattaforma ha espresso il suo favore a unin cui si affermava che le comunità ebraiche sostengono «l’odio dialettico contro i bianchi». La mossa di Cupertino segue quella già annunciata da Ibm e arrivala sollecitazione di un gruppo di 164 rabbini e attivisti ebrei. In un appello, hanno chiesto ad, Google, Amazon e Disney di interrompere la sponsorizzazioni su X. Non solo: la richiesta ha riguardato anche la rimozione degli store die Google dell’app di X. L’attenzione sui contenuti diffusi ...

