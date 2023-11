Appalti a ditte dei clan | revocato l’affidamento all’azienda sequestrata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’arresto nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli del responsabile dell’ufficio tecnico Piero Cappello, il Comune di Cesa (Caserta) ha disposto la revoca deldei lavori alla società Costruzioni Generali Sud srl – ha sede a Napoli – oggetto di sequestro nell’ambito della stessa indagine anticamorra. Il provvedimento di revoca è stato firmato dall’attuale responsabile dell’Area Lavori Pubblici Giacomo Petrarca (Cappello nel frattempo è stato sospeso). I lavori riguardano la riqualificazione con realizzazione di una fogna in prolungamento di via Fasci Siciliani. Opere attese da anni ma mai completate. Il sindaco di Cesa Enzo Guida spiega che “questa opera non trova pace, in quanto dopo l’espletamento della gara, fatta quando Cappello non era ancora responsabile dell’ufficio tecnico, i lavori ...