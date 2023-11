Antonella Clerici | addio alla Rai? La risposta lascia presagire qualcosa

Leggi su tvzap

(Di venerdì 17 novembre 2023) PERSONAGGI TV., volto noto e amato della, recentemente ha suscitato curiosità e speculazioni riguardo al suo futuro nel mondo della televisione. In un momento in cui la concorrenza televisiva è sempre più accesa, le sue recenti dichiarazioni riguardo a un possibile passaggio a Mediaset hanno attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. Leggi anche:sta male, l’annuncio sui social preoccupa i fan Leggi anche: “È sempre mezzogiorno” non va in onda, fan preoccupati per: cosa è successoe le riflessioni sue Mediaset, attualmente al timone di “È sempre mezzogiorno” su ...