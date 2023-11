Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 17 Novembre

Leggi su zon

(Di venerdì 17 novembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 17Il piano di Roberto e Marina per mettere in cattiva luce Lara nei confronti delle altre detenute, con la complicità di Gabriella Sebillo, sembra dare i suoi primi frutti. Alberto sorprende Clara in compagnia di Eduardo, e ne rimane sconcertato, prendendo una decisione molto grave nei confronti della ragazza. Un po’ sotto pressione, Raffaele ha un’idea per togliersi di torno Renato e farlo impegnare in un’attività salutare per il corpo e ...