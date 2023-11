Anticipazioni Ciao Darwin 9 | tutte le news sul programma

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione9,esclusive: ecco cosa sapere sulla nuova elettrizzante edizione delcondotto da Paolo Bonolis!9: LESVELATE DA PAOLO BONOLIS A VERISSIMO DI SILVIA TOFFANIN- Manca sempre meno alla nuova edizione dicondotto da Paolo Bonolis che partirà ufficialmente venerdì 24 novembre alle 21.30 in prima serata su Canale 5. Tante ...