Anna Castiglia in tour con Max Gazzè dopo il no di Morgan a X Factor

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bellissime notizie per, che nonostante sia stata scartata da X2023, può continuare a coltivare il sogno di lavorare con la musica. La cantautrice siciliana che per ben due volte ha sfiorato la possibilità di entrare nella squadra dinel talent di Sky, ora potrà farsi conoscere aprendo i concerti di Max, niente “X” ma incon MaxL’abbiamo vista duettare condurante gli Home Visit, sperando di ottenere un posto nella squadra che pareva essere una delle più forti di questa stagione. Niente da fare, però, per, che non è riuscita a rientrare nei tre prescelti del cantante dei ...

Il momento del riscatto perè arrivato. La cantante siciliana, per due volte concorrente a X Factor, senza fortuna visto che i giudici hanno deciso che non ci sarebbe stato posto per lei, adesso avrà l'occasione ...

«Tutto va come deve andare», cantavano gli 883. Chissà se Anna Castiglia si è ripetuta questo ritornello nella testa quando, per due volte, a X-Factor hanno deciso che ...Dopo l'esclusione, per due volte, da X Factor, per la cantante siciliana Anna Castiglia è arri ...