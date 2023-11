Anguissa e Osimhen tra i migliori africani del 2023 | lista da urlo – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) I due calciatori del Napoli sono stati insigniti di un premio molto importante dall’ente del calcio africano Periodo di sosta per le nazionali significa anche periodo di riflessione e questo per il Napoli lo è stato a tutti gli effetti. All’inizio della settimana è stata presa la decisione di esonerare Rudi Garcia, troppo negativi i risultati e troppo scadenti le prestazioni di una squadra che, soltanto pochi mesi prima, si era laureata campione d’Italia. Al posto del tecnico francese è subentrato Walter Mazzarri il cui ritorno è stato considerato molto suggestivo sia per la dirigenza che per la tifoseria. Alla ripresa del campionato, tra una settimana, il Napoli si troverà dinanzi un calendario ispido e complesso che metterà subito alla prova il neo allenatore. Mazzarri potrebbe però da subito ritrovare Victor, infortunato da oltre un mese per una lesione al ...