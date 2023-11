Andreas Muller e Veronica Peparini | scoperto il problema con la gravidanza | situazione seria

“Il rischio è questa malattia”. Veronica Peparini e i problemi in gravidanza - parla Andreas Muller

Veronica Peparini e i problemi in gravidanza - la verità da Andreas Muller : “Ecco cosa succede”

Nei giorni scorsi l'intervento del ballerinosulla gravidanza della compagna Veronica Peparini aveva messo in allarme i fan della coppia. Come sappiamo, l'ex volto di Amici ha annunciato di aspettare due gemelline dal ballerino e ...

Veronica Peparini e Andreas Muller: "Le gemelline non stanno bene". Foto e video | Intrattenimento OGGI

Veronica Peparini incinta, Andreas Muller: Controlli ogni 48 ore, problemi non dipesi dall'età Fanpage.it

Avevano annunciato con grande gioia di essere in attesa di due gemelle, ma per Veronica Peparini e Andreas Muller continuano le preoccupazioni riguardo questa gravidanza. È stato il ballerino ad ...Veronica Peparini, gravidanza a rischio Lei interviene e spiega come stanno le cose dopo il precedente messaggio di Andreas Muller.