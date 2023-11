Andrea Cerioli finisce ancora in ospedale | ecco cosa è successo

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 17 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionecontinua a fare avanti e indietro dagli ospedali per gravi problemi di salute di cui ha aggiornato i suoi fan attraverso i social, ma non perde la speranza. Su Instagram ha rassicurato i fan, spiegando nel dettaglio il suo percorso di salute e le cause dei problemi che sta avendo da mesi. All’inizioaveva affermato di frequentare molto l’per effettuare una serie di esami di accertamento che evidentemente non hanno portato ai risultati sperati…di nuovo in ...