Andrea Bocelli riceve la standing ovation ai Latin Grammy 2023

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) per la sua esibizione di Granada Unstrepitoso quello che ieri ha illuminato la notte dei, dove era invitato super ospite davanti ad oltre 50 milioni di spettatori collegati da tutto il mondo. La sua performance di Granada, il brano del compositore messicano Agustín Lara, ha visto l’intera platea, con Shakira e Rosalia, alzarsi per tributargli lae ottenere la celebrazione dalla stampa internazionale. Un momento d’oro per il tenore che qualche giorno fa ha ricevuto la sua terza laurea ad honorem dell’Università Federico II di Napoli, in occasione degli 800 anni dell’Ateneo (dopo quella di Philadelphia e Macerata) e che è stato scelto da John Lewis per il suo iconico spot di Natale in UK che sta registrando numeri da ...